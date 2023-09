Reportages découverte du 9 septembre 2023 - Il était une fois au pensionnat

Il était une fois au pensionnat - Le pensionnat est souvent une menace, brandie par les parents. Et parfois cela s’avère être une bonne solution : le moyen de trouver un cadre, d’apaiser certaines tensions familiales, d’apprendre à vivre en communauté, pour devenir plus autonome. Pendant une année scolaire, de septembre à juin, nous avons suivi quatre internes du pensionnat Saint-Martin de France de Pontoise, en région parisienne. La particularité de ce pensionnat repose sur son organisation en maison, au nombre de quatre, deux de filles, deux de garçons, répartis entre le collège et le lycée. La maison est le lieu de vie de l’élève quand il n’est pas en classe. Au sein de sa maison, les élèves vont apprendre à travailler, vivre en groupe, cohabiter.