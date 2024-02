Reportages découverte du samedi 17 février 2024

Chaque année, les grandes foires françaises attirent des centaines de milliers de curieux et passionnés. Au cœur de ces fourmilières, il y a ceux pour qui la foire est plus qu’un rendez-vous. Inventeurs, éleveurs et camelots… tous jouent gros lors de ces quelques jours d'exposition. Un chiffre d'affaires pour certains, la quête d’un titre prestigieux pour d'autres. Dans cet univers très concurrentiel, ces professionnels vont devoir user de leur bagou et surmonter la pression pour se démarquer.