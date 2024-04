Reportages découverte - Entreprises centenaires: un héritage difficile

En France, on compte 83% d'entreprises familiales, dont certaines se transmettent depuis des siècles de génération en génération. Elles perpétuent des gestes ancestraux et sont bien souvent les gardiennes de savoir-faire qui se perdent. Comment hérite-t-on d'une entreprise familiale ? Et que faire de ce cadeau parfois lourd à porter ? Pendant un an, quatre entreprises nous ont ouvert leurs portes pour partager cette période délicate de passage de flambeau, cet équilibre subtil entre une fidélité au passé et la nécessité de se renouveler pour assurer l'avenir.