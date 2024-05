Reportages découverte - Vétérinaires pour animaux sauvages : Les risques du métier

En France, ils ne sont qu’une centaine à exercer un métier que beaucoup leur envient : les vétérinaires spécialisés "faune sauvage". Ils travaillent dans des zoos partout où ils ont le privilège d’approcher les espèces les plus rares et parfois les plus dangereuses. Leur savoir leur permet de soigner aussi bien des félins que des reptiles, des mammifères marins et même les plus grands herbivores de la savane africaine. Pendant plusieurs mois, nous les avons suivis dans les zoos français et jusqu’au Costa Rica. Nous avons assisté aux opérations les plus délicates, et partagé leur quotidien fait d’émotions et de moment de stress intense.