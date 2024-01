REPORTAGE - "Où est passé notre argent ?" : un organisateur de lotos caritatifs détourne des millions d'euros en Gironde

En Gironde, un organisateur de lotos caritatifs a été interpellé en septembre 2023 pour avoir détourné plus de quatre millions d'euros. Pour le troisième volet de sa série sur les victimes d'arnaques en France, "Grands Reportages" a retracé l'escroquerie qui durait depuis dix ans.

En dix ans, il avait reversé environ 500.000 euros à une centaine d'associations à l'issue de ses lotos caritatifs. Pourtant, les recettes de ces jeux organisés trois fois par semaine s'élèveraient à 4,8 millions d'euros. "On jouait pour faire plaisir aux associations, où est passé notre argent ?", s'énerve Sylviane, qui avait pour habitude de venir tenter sa chance, rencontrée par les équipes de "Grands Reportages".

Jonathan Laulan, dit "Jojo", a été interpellé en septembre 2023 par des policiers en civil en plein loto. Après plus d'un an d'enquête, le SCCJ (Service central des courses et des jeux) l'accuse d'avoir détourné la majeure partie des gains. "Les associations n'avaient pas idée que les lotos organisés pour elles avaient rapporté bien plus" que le chèque qui leur était donné, détaille le commissaire Stéphane Pialat. Parmi les victimes figurent par exemple les pupilles des sapeurs-pompiers de Gironde.

Plus d'un million d'euros sur ses comptes personnels

Pour détourner l'argent, l'homme, apprécié par les habitués pour ses qualités d'animateur, aurait même créé de toute pièce des associations "fantômes", gérées par des membres de sa famille. "On a établi ses gains à plus de 1,3 million d'euros" sur les millions détournés au total, ajoute le commissaire. Son domicile et le siège de sa société ont été perquisitionnés. Plusieurs associations ont porté plainte.

Dans la suite de "Grands Reportages", nos équipes sont allées à la rencontre d'Hervé et Sophie, un couple qui a investi dans des œuvres d'art, mais n'a jamais récupéré les intérêts promis, qui s'élèvent à plus de 180.000 euros. Elles ont également enquêté sur un faux syndicat de copropriété qui a placé des squatteurs dans tout un immeuble, en Haute-Savoie. Enfin, "Grands Reportages" a suivi Orlane et Philippe, dans les Ardennes, dans leurs efforts pour récupérer leur argent après n'avoir jamais reçu des meubles commandés sur Internet sur un site qui fait aujourd'hui l'objet d'une procédure judiciaire.