D-DAY, 100 jours pour la liberté - La bataille des plages

À l’aide d’archives restaurées, colorisées et des témoignages de tous les acteurs de ce conflit, ce documentaire traverse les cent jours de combats apocalyptiques qui ont écrit l'Histoire. Juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. Cette odyssée a été minutieusement préparée durant des mois. La construction de deux ports artificiels, l’acheminement des troupes anglo-américaines, leur entraînement ont coûté des efforts colossaux, et provoqué bien des sueurs froides : le secret du Jour J a failli être révélé plusieurs fois. Le documentaire dévoile les ressorts de l’opération Overlord, il décrypte aussi les opérations militaires, et évoque les choix du haut commandement. Il se place à hauteur d'homme. Il retrace le sort des civils normands soumis à des bombardements meurtriers, l’attitude des soldats alliés et de leurs adversaires allemands, ainsi que les aspirations de la population française, partagée entre la peur et l’espérance.

Source : D-DAY, 100 jours pour la liberté

