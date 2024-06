Grands Reportages - La folie des parcs d'attractions - Episode 1

La folie des parcs d'attractions - Episode 1 - Des montagnes russes aux spectacles vivants, sans oublier jardins et aquariums, les Français sont de plus en plus friands des parcs d’attractions et de loisirs. Le pays en compte plus de 300. Les professionnels du secteur ont observé une fréquentation record l’année dernière, avec 63 millions de visiteurs. Des chiffres en constante progression. Malgré l’inflation, ils restent un loisir populaire auprès des familles et il s’en ouvre chaque année de nouveaux. Mais pour attirer un maximum de clients et se démarquer, chaque parc doit s'appuyer sur des expériences et un univers bien différents de ceux de ses concurrents. Pour ne pas devenir “ringards”, ils doivent constamment investir et se renouveler. Dans cette série documentaire de trois épisodes, nous vivrons les défis de celles et ceux qui oeuvrent dans l’ombre pour faire vibrer ces millions de clients chaque année. 6 parcs : le Pal, le Parc Astérix, Dinopédia, Rocher Mistral, Nigloland et Port Aventura. La première comédie musicale pour le Parc Astérix, un nouveau grand huit géant pour le Pal et des contraintes pour les animaux de sa savane mais aussi un nouveau parc autour des Dinosaures près de Lyon, par un jeune entrepreneur très ambitieux… Dans toute la France ou à ses frontières, des mastodontes aux petits parcs familiaux, des chantiers énormes aux grands frissons de nouveaux grands 8 extravagants, plongez dans les coulisses de ces rois de l’attraction !

Source : Grands reportages

