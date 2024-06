Grands Reportages - Les experts - Episode 3 : au pays des doutes et des certitudes

Les experts - Episode 3 : au pays des doutes et des certitudes - Dans la vie, il y a ceux qui savent et ceux… qui les écoutent. Ceux qui en savent plus que tout le monde, on les nomme les "experts". Pas forcément experts en tout, mais pour sûr experts dans leur domaine en particulier. Qu’ils soient spécialisés dans l’art, dans l’automobile, dans les pierres précieuses, dans les ventes aux enchères ou dans les assurances, ils interviennent parfois pour nous venir en aide, parfois pas du tout. Mais leurs décisions sont toujours capitales. Certains se forment seuls, mais beaucoup apprennent de leurs aînés. Durant plusieurs mois, une équipe de GRANDS REPORTAGES a suivi ces décideurs inflexibles en les accompagnant au bout de leurs enquêtes.

