Reportages découverte - Aventures en train

Après des années de lignes supprimées, non rentables, trop éloignées, pas assez fréquentées, des confins des campagnes jusqu’au bout de la nuit, le train fait son grand retour « il est aujourd’hui considéré comme le moyen le plus propre de voyager ». Mais le train n’est pas seulement un moyen de se déplacer, c’est aussi un voyage en lui-même, et ils sont de plus en plus nombreux à l’utiliser pour découvrir de nouvelles contrées… Fabian et Estelle, ont quarante ans, trois filles et la passion du voyage en train…« Pour nous, le voyage commence dès que la porte du train se ferme ». Depuis 4 ans, ils ont même ouvert à Namur une agence de voyages spécialisée dans les voyages en train : « Railtrip Travel ». « Nous testons nous-mêmes les voyages avant de les vendre aux autres » Cette fois, nous les suivons jusqu’en Laponie. Ce sera l’occasion pour eux de monter pour la première fois dans les trains « « chasse-neige », qui traversent la Suède en hiver, et de prendre le fameux Artic train qui va au-delà du cercle polaire arctique, jusqu’à Narvik en Norvège. Nous découvrirons avec eux les plaines enneigées, le peuple sami, l’élevage de rennes, le chien de traineaux et les aurores boréales…. Nadine, 65 ans, et sa fille Léonora, 26 ans, partent, elles, découvrir le Rajasthan (Inde du Nord), en train, avec deux amies… Le pays possède en effet le 4ème plus grand réseau ferroviaire du monde, avec environ 122 000 km de voies ferrées ( après les États-Unis, la Russie et la Chine). Nous monterons avec elles dans le Gatiman Express entre New-Delhi et Agra, jusqu’au Taj Mahal, un joyau de l’architecture moghole, construit au XVIIème siècle et l’un des 10 monuments les plus visités au monde ! Puis nous les suivrons jusqu’à Jaïpur, jusqu’au petit train "Passenger" entre Déoghar et Udaipur. Le paysage sur ce court circuit de 17km (1h30) est splendide : vue plongeante sur les collines d'Aravali. Nous testerons les conditions de voyage en train provincial, avec la population locale et les arrêts pour nourrir les singes, représentants du dieu Hanuman. Enfin, Nous monterons dans le Vande Barath Express entre Delhi et Bénarès/Varanasi : 100% fabriqués en Inde, c’est un peu le TGV indien. Il relie Delhi à l’ancienne Bénarès, cité sacrée des indiens, au bord du Gange.

Source : Reportages découverte

