Chaque été, une majorité de jeunes se prépare à entamer leur première expérience professionnelle pendant l’été. Cela concerne plus de 60% des étudiants et 40% des lycéens. A contre-courant des vacanciers, ils deviennent saisonniers dans la restauration, l’hôtellerie, l’agriculture, ou encore dans l’industrie. Cette première fiche de paie leur sert bien souvent à payer leurs études, leur permis de conduire ou leurs vacances. Tous et toutes espèrent répondre aux attentes de leurs supérieurs, découvrir un métier et acquérir un peu plus d’indépendance. Mais sous les airs ensoleillés et conviviaux des jobs d’été se cache un rythme de travail intense, accentué par la pression de la pleine saison touristique. Nous suivrons pas à pas le quotidien de Hugo, animateur dans le plus grand camping de France dans les Landes. Gaïa, 18 ans, deviendra serveuse dans un restaurant en bord de mer, près de Narbonne. En Alsace, Yanis passera un mois loin de la plage, dans l’usine de chaussettes de son village natal.

Lire plus

Source : Reportages découverte

Accueil - Replay TF1 - Reportages découverte - Episode 40 Reportages découverte - Episode 40