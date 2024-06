Reportages découverte - Les défis des anges gardiens du patrimoine

Plus de 40 000 châteaux, autant d’églises et chapelles, 3000 gares… La France est l’un des pays au monde où le patrimoine architectural est le plus riche mais pour préserver ces bâtisses anciennes il faut parfois débourser des sommes folles. Nombreux sont alors les communes et diocèses obligés de s’en séparer. Pourtant, il leur arrive de croiser la route d’un ange gardien, un amoureux des vieilles pierres, un nostalgique de l’Histoire qui va s’escrimer à redonner souffle à ces belles endormies. Restauration, réhabilitation ou transformation totale, ces lieux oubliés s’offrent alors une seconde vie souvent très éloignée de la précédente.

