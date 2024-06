Reportages découverte - Oui Cheffe !

On les appelle « cheffe » ! Elles ont non seulement bravé les stéréotypes, mais elles se sont aussi affirmées au point de devenir les patronnes dans des milieux traditionnellement masculins. A travers des projets d’envergure et semés d’embûches, nous découvrirons les coulisses trépidantes de leur vie de cheffes. C’est un baptême du feu pour Muriel. Elle vient tout juste d’accéder au poste prestigieux de directrice de la Gare de Lyon. Entre grèves incessantes, effervescence des départs en vacances et évènements sportifs, elle va découvrir un poste aux imprévus quotidiens dans cet univers de cheminots. A 33 ans, Lucie est déjà la révélation de l’année en tant que cheffe d’orchestre. Elle a su se démarquer dans un milieu où les femmes ne sont que 4% à la tête d’un orchestre. La jeune lilloise joue désormais dans la cour des grands : elle va diriger, pour la première fois, l’orchestre symphonique de la Garde Républicaine à la Philharmonie de Paris. Un défi énorme car Lucie devra gérer plus de 80 personnes qu’elle ne rencontrera que 2 jours avant la représentation. Charlotte est, elle aussi, une perle rare : elle n’est que la troisième femme architecte en cheffe des monuments historiques depuis 1893 ! Elle s’apprête à réaliser le plus gros chantier de sa carrière : restaurer l’un des édifices les plus emblématiques de France, l’abbatiale Saint Ouen à Rouen. Un chantier titanesque estimé à plus de 20 millions d’euros.

