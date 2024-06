Images : Jean Pierre Guillerez et Pierre-Yves Deheunynck Une fièvre verte s’est emparée des Français. Qu’ils soient amateurs ou professionnels, ils sont près de 17 millions à mettre les mains dans la terre pour y faire pousser fleurs, plantes et arbres de toutes sortes et de tous horizons. Pendant près d’un an, nous sommes partis à la rencontre de quatre passionnés qui vivent au rythme du monde végétal.

Source : Reportages découverte

