Reportages découverte - Système D pour les as du bricolage

Depuis plusieurs années le bricolage a le vent en poupe ! Mais l’année 2021 a atteint des sommets. Les ventes des enseignes spécialisées ont décollé de 20%, du jamais vu ! Et pour cause, la crise sanitaire a poussé les Français à renouer avec leur boite à outils pour se créer un cocon où il fait bon vivre. Certains d’entre eux se sont même découvert une passion alors qu’ils n’y connaissaient rien… Novices, experts ou "bricolo du dimanche", pendant près d’un an une équipe de "Reportages découverte" a suivi ces bricoleurs qui n’hésitent pas à se lancer dans des chantiers un peu fous au risque d’avoir de sacrées déconvenues…

Source : Reportages découverte

