L'invité de 8h45 : Arno Klarsfeld, fils des "chasseurs de nazis"

Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin du lundi 17 juillet 2017 réalisée par Adrien Gindre sur LCI, avec comme invité l'avocat Arno Klarsfeld, fils de Serge et de Beate Klarsfeld, souvent surnommés "les chasseurs de nazis". Déclarations d'Emmanuel Macron sur le Vel' d'Hiv, anti-sionisme et extrême gauche, Sarah Halimi, relations entre la France et Israël... il n'a éludé aucun sujet.