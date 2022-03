100% santé : les audioprothésistes alertent sur les dérives de ce dispositif

Ne rien dépenser pour avoir un appareil auditif, c'était le pari du 100% santé. Un dispositif qui a plus que jamais atteint sa cible. Christian Bonnechère est l'un de ces heureux bénéficiaires. Cela va faire une vingtaine d'années qu'il est appareillé. Jusqu'à il y a un an, il déboursait 1500 euros pour renouveler ses prothèses, mais plus maintenant, même s'il était plutôt méfiant au départ. "Je me suis dit : 'ça va être du bas de gamme, ça va être un appareil d'une génération précédente et je ne pourrais pas profiter de toutes les améliorations'. Or en fait, j'ai un appareil de bonne qualité ; enfin, c'est ce que j'ai ressenti quand je l'ai testé", reconnaît-il dans la vidéo du 20H en tête de cet article.