"11.000 morts de la canicule" ? Prudence avec ce chiffre

Les internautes font en fait un raccourci. Tout d'abord, il faut rappeler que "ce n'est pas le métier de l'Insee que de donner les causes de la surmortalité", comme le rappelle Sylvie Le Minez, en guise d'introduction. Responsable de l'unité des études démographiques et sociales à l'institut national de la statistique et des études économiques (Insee), elle regrette d'ailleurs, auprès de TF1info, que cette rumeur soit allée "un peu vite".

Le chiffre est en fait issu du dernier bilan de la mortalité. Publié 2 septembre, on y apprend qu'entre le 1er juin et le 22 août, plus de 11.000 décès supplémentaires ont été enregistrés par rapport à la même période, en 2019. Un écart "qui est très important", aux yeux de l'experte. Et qui signifie que "quelque chose s'est forcément passé". Le travail de l'institut s'arrête là. "L'Insee n'est pas capable de dire, dans cet excédent, ce qui est dû à la canicule, au Covid-19 ou à d'autres causes."