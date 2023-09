4 gestes de premiers secours à connaître absolument

Le risque d’étouffement fait partie des accidents domestiques les plus fréquents. Lorsqu'une personne s’étouffe, il y a deux scénarios. Dans le premier, il peut s’agir d'une simple fausse route : la personne continue de respirer et tousse à plusieurs reprises. Une simple tape sur le torse peut l’aider à déglutir. En revanche, si elle ne respire plus, il faut pratiquer ce qu’on appelle la manœuvre d’Heimlich.

Pour réaliser cette manœuvre, vous devez commencer par pencher la personne vers l’avant et lui taper le dos – juste entre les omoplates – avec le plat de la main à cinq reprises maximum. Si rien ne change, vous pouvez passer à la célèbre compression abdominale : placé derrière la victime, vous entourez sa taille avec vos bras. Amenez ensuite votre poing entre son sternum et son nombril et recouvrez avec votre seconde main. Penchez ensuite la personne vers l’avant, et enfoncez très fort les mains dans un mouvement de remontée vers le haut. Mais attention, vous ne devez pratiquer cette technique que si la personne ne respire plus. Ne tentez pas non plus de la reproduire sur un enfant de moins d’un an !