15.000 personnels hospitaliers sont-ils toujours suspendus car non vaccinés ?

Qu'en est-il aujourd'hui ? Lors d'une audition devant le Sénat le 26 octobre, Olivier Véran expliquait que "les deux tiers des soignants suspendus faute de vaccination sont revenus au travail une fois vaccinés - métropole et outre-mer confondus", sans plus de précisions. Près de 6 mois plus tard, le ministère de la Santé n'est pas en mesure de fournir un chiffre actualisé : "Il n'existe pas de serveur informatique centralisé qui rassemblent les données de tous les services des ressources humaines au sein des établissements de santé", confie l'entourage du ministre. Pour disposer d'une mise à jour précise, "une enquête flash serait nécessaire, mais cela demande la mobilisation de moyens conséquents, dans une période où l'activité est déjà très dense". Pas une priorité, en somme.

Surtout, il s'agit en quelque sort d'un "non-sujet" aux yeux du ministère, puisqu'une "écrasante majorité des personnels est favorable à la vaccination". Le vaccin contre le Covid-19 restera-t-il obligatoire dans le futur ? "Ces mesures ont été décidées de manière transitoire", confie-t-on à TF1info, "en raison d'une situation de crise". Un retour à la normale, peut-on en déduire, devrait conduire à la réintégration des personnels ayant été suspendus.