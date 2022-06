1e, 2e… et maintenant 7e : comment établir qu'une nouvelle vague épidémique a démarré ?

En effet, cette reprise épidémique est due à deux sous-variant d’Omicron, nommés BA.4 et BA.5 et découverts en Afrique du Sud. Et avec une moyenne sur 7 jours de 71.144 nouveaux malades quotidiens au 29 juin, le nombre de cas est en hausse de 53% par rapport à la semaine précédente, d’après les données consolidées par CovidTracker. Santé publique France alerte d’ailleurs, dans son dernier point du 23 juin, sur "la circulation du SARS-CoV-2" qui "a poursuivi sa progression sur l’ensemble du territoire métropolitain pour la troisième semaine consécutive". Aujourd'hui, la hausse se poursuit toujours. L’organisme relève que non seulement, les contaminations augmentent, mais que celles-ci sont suivies d’effets à l’hôpital : "Les nouvelles hospitalisations et admissions en soins critiques étaient en hausse, en particulier chez les 80 ans et plus, tandis que le nombre de décès continuait de diminuer".