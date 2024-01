24 h sans manger de sucre, est-ce possible ? Le défi de Benjamin Müller

Peut-on se passer complètement de sucre dans son alimentation quotidienne ? Benjamin Müller a relevé le défi... pendant 24h.

« Ce n’était pas simple tout de même », avoue Benjamin Müller. Pour Bonjour ! La Matinale TF1, notre chroniqueur a tenté de relever le défi de manger sans sucre durant tout une journée. Un pari réussi, mais non sans mal. Puisque le sucre se cache absolument partout dans les aliments ! Dans le pain, jusqu’à 8 g de sucre pour 100 g de yaourt, 7 g dans les soupes industrielles, dans les salades de carottes, et même 5 g dans les conserves de petits-pois/carottes.

Pourquoi y a-t-il du sucre dans tous les aliments ?

Malheureusement, la présence de sucre est parfois difficile à détecter, sauf s’il l’on s’attarde sur la composition des produits achetés. En effet, les industriels ne cessent d’ajouter du sucre dans tous les produits alimentaires vendus, afin de compenser l’amertume et l’acidité des aliments, ou pour optimiser leur conservation. Alors pour bannir le sucre, rien de mieux que le fait maison ! C’est le meilleur moyen de contrôler ce que l’on mange dans la journée.

À la fin de son défi, Benjamin Müller avoue avoir ressenti un certain manque. Rien d’étonnant lorsque l’on sait que le sucre reste extrêmement addictif, voire même « plus que la cocaïne selon certains chercheurs ». Pour autant, il n’est pas nécessaire de bannir totalement le sucre de notre alimentation, le corps en a besoin ! Cela reste un type d’énergie, qui contient différents glucides bons pour notre système. Le tout est de ne pas tomber dans l’excès, comme toute addiction.

Quelles sont les conséquences de l'arrêt du sucre ?

Réduire et abandonner le sucre peut comporter des difficultés réelles, notamment lors des premières semaines, allant de la dépression à la perte d’énergie. Le sucre peut provoquer une sécrétion importante d’opioïdes dans le cerveau, ce qui augmente naturellement l’intensité et la fréquence des fringales.

Consommer du sucre régulièrement a des répercussions directes sur le cerveau : il s’y habitue, en devient dépendant, et en demande de plus en plus. Alors, abandonner le sucre a des conséquences directes et immédiates sur le moral. Certaines personnes vont se sentir déprimées, anxieuses, vont mal dormir, avoir des difficultés à se concentrer, et surtout souffrir de fringales à répétition !