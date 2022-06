Lutte contre le Sida : "Le Covid nous a fait prendre un retard monstre en matière de dépistage"

Trente ans après, l’association Solidarité Sida se bat toujours contre la maladie, est-ce un aveu d'échec ?

Pauline Duverger : On existe toujours malheureusement puisque le sida existe toujours. Ce n'est pas forcément un échec, car il y a eu de nombreuses avancées en matière de prévention, d'accès aux soins et aux traitements au niveau mondial. Mais l'ambition, on l'espère, c'est que d'ici à 2030, la pandémie puisse s'arrêter. On en a les moyens grâce au dépistage et à la mise sous traitement. Donc pour nous, c'est un enjeu fondamental de diffuser des messages de prévention, mais aussi d'accès aux traitements, car on sait que dans de nombreux pays, c'est encore compliqué.

Un facteur important freine la lutte contre l'épidémie, c'est le dépistage encore insuffisant. En France, combien de personnes séropositives ignorent-elles leur infection ?

En France, ce sont 24.000 personnes qui ignorent leur séropositivité. Ainsi, tout l'enjeu pour nous, associations, c'est de continuer à faire passer des messages de prévention, de dialoguer, d'informer, de faire réfléchir pour faire en sorte que les personnes se sentent concernées et qu'on puisse les informer si elles sont porteuses du VIH. L'enjeu du dépistage, c'est de permettre de proposer un traitement. En France, il est gratuit et accessible. Et dès lors qu'on le prend, les personnes atteignent une charge virale indétectable dans la majorité des cas. À ce moment-là, on ne peut plus transmettre le virus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a les moyens de pouvoir stopper la pandémie. Si on arrive à dépister toutes les personnes séropositives et à leur donner accès à un traitement, il n'y aura plus de transmission, donc plus de circulation du virus.