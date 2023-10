"4 à 5 fois plus de patients" : la campagne vaccinale contre le Covid-19 démarre fort en pharmacie

"Le bon indicateur, ce sera le nombre de flacons que les pharmaciens vont à nouveau commander", explique encore le représentant du Conseil de l'ordre des pharmaciens, rappelant que les commandes sont ouvertes sur le site de Santé publique France le lundi et le mardi pour une livraison la semaine suivante.

Initialement, la vaccination anti-Covid devait s'effectuer en même temps que celle contre la grippe, à partir du 17 octobre. Mais le virus s'est une nouvelle fois invité dans le calendrier de la rentrée, après avoir resurgi au cœur de l'été. Face à cette situation, le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars) a recommandé mi-septembre "l'accès au rappel vaccinal dès que possible" pour les plus à risque. Dans ce contexte, "les demandes viennent essentiellement de la population à risque qui en est généralement à sa 4e ou 6e dose, mais pas seulement, on voit des gens plus jeunes sans facteur de risque qui nous interroge sur l'opportunité de se faire vacciner", précise encore Bruno Maleine.