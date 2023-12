4 signes qui prouvent que vous êtes dans une relation toxique

Une relation toxique est marquée par un engagement amoureux inégal et le besoin de tout contrôler de la part d’un des partenaires. Attention aux difficultés de communication dans le couple : c’est l’un des signes-clé d’une relation toxique. Un conjoint narcissique aura tendance à dénigrer l’autre jusqu’à lui faire perdre confiance mais également renoncer à ses valeurs.

Disputes régulières, crises de jalousie, perte de confiance en soi, certaines personnes en couple subissent leur relation amoureuse. Conflictuelles voire toxiques, ces relations sont loin d’être recommandées car elles impactent l’épanouissement personnel et la confiance en soi. Pour savoir si vous (ou vos proches) êtes concernés, voici quatre points qui prouvent qu’une relation n’est pas saine.

Qu’est-ce qu’une relation amoureuse toxique ?

Une relation amoureuse est considérée comme toxique lorsqu’elle crée un état de souffrance chez l'un des partenaires. On définit alors la toxicité d’une relation par le manque de considération et d'amour qui survient dans un couple. Basée sur des échanges biaisés où règnent la peur, l’anxiété mais également la colère, elle se manifeste principalement par une perte de l’estime personnelle. Le partenaire, narcissique ou non, a une emprise importante sur le conjoint, engendrant des troubles d'ordre psychologiques. Parfois difficile à cerner pour les protagonistes concernés, ce type de relation est pourtant dangereux à long-terme. En effet, qu’elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle, une relation malsaine favorise la mauvaise santé mentale et nuit à l’épanouissement personnel. Pour la reconnaître, soyez vigilant à ces différents signes.

Sur-contrôle et problème de communication

Dans une relation toxique, il faut être vigilant au sur-contrôle. En effet, le partenaire mal intentionné a tendance à vouloir prendre le contrôle sur sa moitié. Choix des tenues, surveillance des dépenses ou même contrôle sur les décisions professionnelles, le conjoint adopte un comportement inadapté qui pousse l’autre à douter de ses propres envies...

Dans une relation toxique, on dénombre également de graves problèmes de communication. Si une union saine prône la compassion et la discussion comme base, les moments d'échange dans les couples dysfonctionnels de ce type sont extrêmement rares. Il est donc conseillé de ne pas rester avec un partenaire utilisant ces méthodes.

Perte de confiance et remise en cause des valeurs

Les personnes narcissiques et manipulatrices se tournent généralement vers des partenaires qui peuvent manquer de confiance en eux. “Tu ne trouveras pas mieux que moi”, “ tu es trop ceci ou trop cela”, “ Je vaux mieux que toi…” En usant de remarques dévalorisantes à longueur de journée, les partenaires toxiques participent à la perte d’estime personnelle de l’autre qui se retrouve alors coincé dans un cercle vicieux. Manquant cruellement d’assurance, le conjoint victime de la relation toxique se déprécie et n'est plus capable de prendre du recul. Dans une relation saine, votre partenaire doit avoir à cœur de vous encenser en vous valorisant au maximum. Si ce n'est pas le cas, on vous recommande de mettre un terme à cette relation.

Pour éviter une relation toxique, soyez donc vigilant sur les différents signes qui pourraient vous indiquer que cette union n’est pas saine. N’hésitez pas à vous faire aider par un professionnel de santé.