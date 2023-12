5 questions essentielles à se poser avant de faire un tatouage

Avant tout tatouage, il est important de prendre le temps de la réflexion et de choisir la bonne période pour prendre rendez-vous. Pour une bonne expérience de tatouage, choisissez un professionnel agréé, respectueux des règles d'hygiène et à l'écoute de vos envies. Le motif du tatouage peut être fait par vous-même, mais choisissez bien sa taille et la zone sur laquelle vous souhaitez l’apposer.

Longtemps vu d’un mauvais œil, le tatouage est devenu de plus en plus populaire. On estime que plus de 14 % des Français sont aujourd'hui tatoués (sondage IFOP). Cet acte esthétique consistant à inscrire à l’encre indélébile un dessin ou un texte sur une partie de son corps n'est pour autant pas anodin. Avant de sauter le pas, il est important de bien y réfléchir : voici cinq points à prendre en compte avant de vous faire tatouer.

Question n°1 : définir les raisons

Afin de ne pas regretter son tatouage après plusieurs semaines ou années, il est important de s'assurer que cette décision est mûrement réfléchie. En effet, le tatouage étant indélébile, il ne sera pas possible de le retirer sur un coup de tête. On vous conseille donc de prendre le temps de la réflexion avant de vous lancer. De même, sachez qu’une autorisation parentale est nécessaire pour toute demande de tatouage avant l’âge de 18 ans.

Question n°2 : à quelle période se faire tatouer ?

Après un tatouage, la peau devient sensible et de nombreuses règles et soins sont à suivre pour éviter d'abîmer ce dernier. Outre l’application de crème solaire et d'hydratant au quotidien, il est recommandé d’éviter l'exposition au soleil et le contact avec l’eau de mer. Il est donc plus intéressant pour vous de prendre rendez-vous après les vacances d’été et avant le printemps. Vous pouvez sans risque faire votre tatouage de septembre jusqu'à la fin de l’hiver.

Question n°3 : comment trouver le bon professionnel

Avec plus de 4 000 centres de tatouages en France, pas facile de savoir comment choisir le meilleur salon. Pour vous aider, on vous conseille de commencer par vérifier que l’établissement visé est reconnu par ses pairs et que les professionnels y travaillant respectent les conditions d’hygiène à un tatouage de qualité : produits à usage unique, environnement aseptisé, port de gants… toutes ses règles sont essentielles pour éviter les infections post-tatouage.

Concernant le choix du tatoueur, il est important de créer une relation de confiance avec le professionnel. En effet, ce dernier doit pouvoir vous rassurer et être à l’écoute de vos envies tout en vous aiguillant sur la faisabilité. Avant de prendre rendez-vous, vous pouvez souvent admirer leur travail via les réseaux sociaux ou les photos du salon, cela vous aidera à vous assurer que votre projet est compatible avec ses compétences et son style.

Enfin, ne négligez pas l’aspect tarifaire lié au tatoueur. En fonction de sa réputation et de son expérience, les professionnels peuvent proposer des gammes de prix différentes. Ces derniers varient également en fonction de la difficulté du dessin, mais aussi de sa taille. Faites donc attention aux tarifs trop alléchants. N’hésitez pas à comparer les prix et prenez le temps de lire les avis sur les salons.

Question n°4 : bien choisir son motif

Symbolique ou simplement esthétique, le tatouage peut s’exprimer avec différents types de motifs. Si vous avez une idée précise, n'hésitez pas à montrer votre croquis au tatoueur pour qu’il puisse travailler à partir de ce dernier et vous proposer un motif réalisable. En revanche, si vous manquez d’inspiration, sachez que tous les salons de tatouages proposent des books avec de nombreux dessins. Vous pouvez également trouver votre bonheur en faisant des recherches sur internet. Attention, ce choix est définitif : prenez donc le temps de la réflexion !

Question n°5 : où placer votre tatouage ?

Dernier point à définir avant de vous lancer : l’emplacement. En fonction de la partie du corps choisie pour le tatouage, ce dernier sera plus ou moins visible. Dans la nuque, sur l’épaule ou le bas du dos, si chaque zone du corps peut se prêter au tatouage, certaines sont à privilégier si vous optez pour un motif imposant.

Saviez-vous que certaines zones étaient plus douloureuses que d’autres ? En effet, les parties du corps comme les mains, les pieds ou les chevilles font plus mal, car la peau y est plus fine.