Les nitazènes, nouveaux opioïdes de synthèse, sont 500 fois plus puissants que la morphine. Déjà présents en France, ils inquiètent les autorités, à l'instar de l'ONU, qui met en garde contre leurs dangers. TF1Info fait le point sur ce que l'on sait de cette nouvelle drogue.

En juin 2023, dans son rapport annuel, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) pointait que l'éventail et la disponibilité des drogues continue de s'élargir en Europe, tout comme leur production. À l'époque, les nouveaux opioïdes de synthèse, notamment les produits dérivés du fentanyl et les nitazènes, jouaient encore un rôle relativement faible sur l'ensemble du marché européen des drogues, contrairement en Amérique du Nord.

Mais l'usage de ces drogues de synthèse est en hausse en Europe. "En 2023, les nitazènes ont été associés à une forte augmentation du nombre de décès en Estonie et en Lettonie et à des foyers d’intoxication localisés en France et en Irlande", expliquait le rapport de l'EMCDDA, le 11 juin dernier.

Augmentation des overdoses

C'est désormais à l'ONU d'alerter, ce mercredi 26 juin, sur l'émergence de ce nouveau groupe de drogues de synthèse potentiellement plus puissantes que le dévastateur fentanyl. Qu'est-ce qu'alors ces nitazènes ? TF1Info fait le point.

Les nitazènes, 500 fois plus forts que la morphine, "sont apparus récemment dans les pays à hauts revenus, provoquant une augmentation des morts par overdose", écrit l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Provenant principalement de Chine, ils ont été identifiés aux États-Unis et au Canada, ou encore en Grande-Bretagne, Belgique, Estonie, Lettonie et Slovénie.

"C'est la plus grande menace actuellement", a commenté la chercheuse Angela Me, évoquant un probable lien avec "la situation en Afghanistan". Premier producteur mondial jusqu'au bannissement de la culture du pavot par le chef suprême des talibans en avril 2022, le pays a vu chuter sa production d'opium l'an dernier, ce qui a conduit à une baisse de 74% dans le monde.

Or l'ONUDC craint que "les consommateurs d'héroïne se tournent vers des opioïdes de synthèse posant de graves risques pour la santé", tels que le fentanyl, les traitements de substitution aux opiacés (méthadone, subutex) et désormais les nitazènes. Pour l'ONUDC, ces substances, moins chères et plus faciles à produire que l'héroïne, s'avèrent "particulièrement préoccupantes".