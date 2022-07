Pourquoi la France utilise si peu le Paxlovid, l'un des médicaments contre le Covid-19 ?

Il y a deux ans et demi, la France et le monde étaient démunis face à l'émergence du Covid-19. Désormais, le pays peut compter sur de nombreux outils pour limiter l'impact des successions de vagues sur les services hospitaliers. Parmi eux, les vaccins - plus de 53,6 millions de Français sont primo-vaccinés -, mais aussi les traitements, dont le Paxlovid. Ce médicament, administré par voie orale pendant les premiers jours suivant un test positif et autorisé en France depuis janvier 2022, paraît toutefois sous-utilisé.

Dans son dernier avis avant sa disparition programmée, le 31 juillet, le Conseil scientifique a regretté que "la principale ressource médicamenteuse [...] pour les patients à risque de forme grave" soit "mal connue des médecins de première ligne et des pharmaciens".

Cette pilule développée par Pfizer à destination des personnes vulnérables semble pourtant efficace. "Une étude israélienne, disponible en pré-print (pas encore relue par les pairs, ndlr), conduite chez des patients à risque d'évolution vers une forme grave, vaccinés ou non, et infectés par le variant Omicron, montre une réduction du risque d'hospitalisation de 67% et du risque de décès de 81% uniquement chez les patients de plus de 65 ans", fait savoir le Conseil.