7e vague de Covid-19 : des symptômes plus longs et une grande fatigue

Une flambée qui inquiète. Avec plus de 200.000 cas de contaminations quotidiens de Covid-19 enregistrés depuis lundi 4 juillet, la septième vague de l'épidémie s'installe en France. Et si elle est "moins sévère que les vagues précédentes, une augmentation se fait malgré tout sentir à l'hôpital, aussi bien dans les lits conventionnels qu'en soins critiques", a averti mardi soir, sur LCI, Robert Sebbag, infectiologue à la Pitié Salpêtrière à Paris.

Des symptômes moins forts, donc, mais qui présentent un risque réel, selon le spécialiste. Cette nouvelle vague, marquée par les sous-variants d'Omicron BA.4 et BA.5, plus contagieux que leurs prédécesseurs, "touche beaucoup plus la sphère ORL et chez des sujets relativement jeunes, mais elle est assez cognée. C’est-à-dire qu’elle dure un peu plus longtemps, et les gens sont très, très fatigués", a détaillé l'infectiologue. À terme, "il y a un risque de Covid long" a-t-il insisté.