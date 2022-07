7e vague de Covid : "Pas nécessaire de remettre le port du masque dans la loi", assure Olivier Véran

Depuis plusieurs jours, les membres du gouvernement, à commencer par Elisabeth Borne et François Braun, le nouveau ministre de la Santé, appellent les Français à remettre le masque, notamment dans les transports en commun et dans les lieux fréquentés. Le gouvernement se refuse toutefois à le rendre obligatoire.

C’est ce qu’a rappelé Olivier Véran, désormais porte-parole du gouvernement. "Le virus circule plus et c’est une période où il faut faire encore plus gaffe, (...) les Français se protègent eux-mêmes. Ce qui a changé par rapport à il y a deux ans, c’est cette pleine compréhension de ce qui nous protège", a expliqué l'ex-ministre de la Santé dans "Le Grand Jury" sur LCI, se félicitant également de la vaccination des Français : "Aujourd'hui, il ne nous parait pas nécessaire de réinscrire des obligations dans la loi, ce qui ne veut pas dire que la vigilance diminue, au contraire".