Covid-19 : la deuxième dose de rappel étendue à 5 millions de personnes supplémentaires, qui est concerné ?

La campagne de vaccination contre le Covid-19 accélère. Alors que plus de 81% de la population totale a reçu au moins une injection, la plupart des administrations de vaccin concernent désormais la deuxième dose de rappel. Lors de la première semaine de juillet, plus de 600.000 personnes ont ainsi reçu ce qui s'apparente le plus souvent à une quatrième dose. Jusqu'ici, elle n'était réservée qu'aux 60 ans et plus et aux résidents des Ehpad et unités de soins longue durée, soit environ 12 millions de personnes.

Après avis des autorités scientifiques, le gouvernement a décidé, ce mercredi 20 juillet, d'étendre le spectre du public éligible à cinq millions de Français supplémentaires. "À compter d'aujourd'hui, l'extension du deuxième rappel concerne les adultes de 18 à 60 ans identifiés comme à risque de formes graves - les personnes dites comorbides -, les femmes enceintes dès le 2e trimestre de grossesse, et l'entourage proche des personnes immunodéprimées, voire des femmes enceintes", indique le ministère de la Santé et de la Prévention. L'exécutif suit ainsi les recommandations émises la semaine dernière par la Haute autorité de santé (HAS).