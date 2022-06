Covid-19 : la SCNF recommande "vivement" le port du masque dans les gares et les trains

"On est complètement dans la logique d'une vive recommandation, à la fois pour nos personnels comme pour les voyageurs", déclare, ce matin sur France Inter, le PDG. Avec plus de 70.000 cas quotidiens en moyenne ces 7 derniers jours, "on voit bien qu'il y a un rebond de l'épidémie", analyse ce dernier.

"Porter le masque dans les gares, porter le masque dans les trains, c'est, je pense, la meilleure façon de se protéger", ajoute-t-il, répétant qu'il "n'y a pas d'obligation. On fait appel au sens civique des gens."