Covid-19 : quels sont les départements où l'épidémie flambe le plus ?

De la Bretagne à la Côte d'Azur, on observe une flambée des cas plus importante sur les littoraux et les lieux de villégiatures. Ainsi, en Gironde, le taux d'incidence s'élevait, au 5 juillet, à 1376 et dans les Alpes-Maritimes à 1364. Quant au Finistère, il y est de 1294 et en Vendée de 1275.

Un seul département sur le littoral dépasse la barre symbolique des 1500 cas pour 100.000 habitants : la Loire-Atlantique qui possède un taux d'incidence de 1503. Certains experts pointent du doigt l'influence du Hellfest, festival de métal qui a réuni 420.000 personnes à Clisson.