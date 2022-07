Covid-19 : ce que prévoit le projet de loi débattu à l'Assemblée nationale le 11 juillet

Les hospitalisations ont beau être au plus bas depuis des mois, le Covid-19 est bel et bien toujours là. Les contaminations repartent à la hausse en ce début d’été, avec près de 100.000 cas quotidiens enregistrés au cours de la semaine, d’après les chiffres de Santé publique France. L'Assemblée nationale doit examiner, à partir du 11 juillet, le projet de loi Covid "veille et sécurité sanitaire", dont l'objectif est d’éviter toute résurgence de l’épidémie. TF1info vous révèle ce que contient ce nouveau texte de loi, qui sera le premier sous cette nouvelle mandature.