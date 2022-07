Covid-19 : où le pass sanitaire est-il encore imposé ?

Entré en vigueur il y a plus d'un an, le pass sanitaire semble en effet avoir disparu du quotidien des Français. Avec une utilisation allégée depuis le 14 mars dernier, il n'est plus nécessaire de le présenter pour entrer dans les restaurants, les bars, les discothèques, les cinémas ou encore les salles de sport. Cependant, "afin de protéger les personnes les plus fragiles", ce laissez-passer reste toujours exigé, pour les personnes âgées de 12 ans et plus, à l'entrée des hôpitaux, des maisons de retraite et des établissements pour personnes handicapées.

Très précisément, le sésame est obligatoire, selon le gouvernement, dans les hôpitaux, cliniques, établissements médico-sociaux, maisons de retraites, Ehpad et établissements accueillant des personnes en situation de handicap. Cette règle ne s'applique pas aux urgences des hôpitaux et des cliniques ou pour effectuer un test de dépistage. Par ailleurs, si les personnes qui ont un soin programmé doivent se munir de leur QR code, le chef de service peut décider l'inverse si cette exigence "est de nature à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge".