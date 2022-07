Covid-19 : le masque de nouveau obligatoire dans les transports à Nice, annonce Christian Estrosi

Par ailleurs, le maire de Nice a jugé que le gouvernement devra probablement prendre cette décision également. "Je pense qu'il sera obligé d'y venir parce que 200.000 cas de plus en moins de 24 heures, on voit bien que nous sommes sur une 7e vague qui monte en flèche et qui nous amène vers une rentrée scolaire à hauts risques", a-t-il alerté. En France, le port du masque obligatoire dans les transports en commun avait été levé en mai dernier, alors que la 6e vague était en train de refluer.

Mais sur les dernières 24 heures, le nombre de contaminations au Covid-19 s'est élevé à plus de 206.000 cas, selon les données de Santé publique France publiées mardi soir. Le nouveau ministre de la Santé, François Braun, interrogé à l'Assemblée mardi sur un projet de texte sur de nouvelles mesures Covid a rappelé que le port du masque était recommandé "dans les lieux bondés, les transports en commun, les transports pour les vacances". Il a aussi incité au deuxième rappel vaccinal pour les plus fragiles.