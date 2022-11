À l'hôpital de Pontoise, faut-il amener ses propres couvertures faute de réserves suffisantes ?

Emmanuel Macron ? "C’est la tiers-mondisation du pays", assure sur ses réseaux sociaux le député LFI Paul Vannier. L'élu de la 5e circonscription du Val-d'Oise en veut pour preuve un message qu'il présente comme placardé au sein de l'hôpital de Pontoise, et dont il relaie un cliché. Sur de simples feuilles A4, on peut notamment lire que les patients doivent apporter plusieurs "gants de toilette" et "serviettes", en raison d'une "rupture". Dans le même temps, on apprend que "l'hiver arrive et l'hôpital manque de couvertures". Il est alors demandé aux personnes qui séjournent dans l'établissement de "ramener des plaids, couvertures et bons pulls chauds" pour les familles.

Si le manque de moyens est régulièrement dénoncé par les soignants, la direction de l'hôpital s'inscrit en faux et réagit à cette publication en assurant qu'aucune pénurie n'est observée. Il s'agit à ses yeux d'un message trompeur, qui a été rapidement décroché.