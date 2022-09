À Marseille, l’espérance de vie varie-t-elle de "presque dix ans selon les quartiers" ?

D’abord, toutes les études conduites par les autorités de santé s’accordent sur le fait que les situations de précarité observées dans les quartiers nord contribuent à dégrader la santé de leurs habitants et donc à réduire leur espérance de vie. "La mortalité prématurée apparaît plus élevée (…) dans les arrondissements du nord et du centre de la commune de Marseille", note l’Observatoire régional de la Santé PACA dans un rapport de 2016.

Puis, dans le contrat local de santé, un document conduit pour la période 2019-2021, le préfet, l’Agence régionale de santé (ARS) et la mairie indiquent que "globalement, il est particulièrement frappant de constater que l’espérance de vie à la naissance suit un gradient croissant entre les arrondissements du nord de la ville et ceux du sud et la mortalité prématurée (avant 65 ans) le gradient inverse". Mais aucun rapport récent ne donne de chiffre sur l’espérance de vie des Marseillais.

Les dernières données datent d’au moins dix ans et ont été compilées en 2013 dans un plan local de santé publique des 13e, 14e, 15e et 16e arrondissements de la ville. S’agissant de la mortalité toutes causes, les autorités observaient de 2005 à 2009 un "indice comparatif de mortalité générale significatif dans les 13ème (+14%) et 16ème arrondissements (+28%), avec le taux le plus élevé de la commune quel que soit le sexe".