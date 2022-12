À Montfermeil, doit-on vraiment patienter 10 heures pour être admis aux urgences ?

Si l'activité est intense avec un "flux important, en moyenne, de 150 passages jour", il ne "s'agit pas d'un pic intenable", tempère l'hôpital qui reconnaît un surplus d'activité avec "la triple épidémie qui sévit". Rhume, Covid et autres syndromes respiratoires (VRS) se cumulent et mettent en effet les établissements sous tension. La direction réaffirme pour autant que "l'on ne déplore jamais 10h d'attente". Il faut parfois patienter assez longtemps, comme dans de multiples services d'urgences, "en fonction de la gravité et du moment de la journée auquel un patient se présente". Notons que les admissions de personnes amenées par les pompiers ou le Samu sont priorisées. Tout comme les syndromes respiratoires, "qui passent directement".

Afin de réguler l'afflux de patients, on s'appuie à Montfermeil sur une maison médicale de garde, qui assure la prise en charge de patients dont l'état ne nécessite pas l'intervention d'un service d'urgence et qui relèvent davantage de la médecine de ville. Toujours pour éviter un engorgement, on peut noter la mise en place d'une cabine de téléconsultation dans l'établissement depuis juillet. Celle-ci permet d'échanger avec un médecin situé ailleurs sur le territoire, et de ne pas dépendre des disponibilités des seuls praticiens de Montfermeil.