À quelle fréquence faut-il changer de pyjama ?

Durant la nuit, des bactéries se déposent sur votre pyjama du fait de la transpiration sécrétée. Le changement de tenue de nuit dépend surtout du moment de la douche. Si vous tombez malade, il est important de changer son pyjama tous les soirs.

Il est commun de savoir que changer ses sous-vêtements tous les jours est une règle d’hygiène, de même que ses tee-shirts et débardeurs. Pour les pantalons, beaucoup les réutilisent deux à trois fois avant de les mettre dans le panier de linge sale. Mais qu'en est-il du pyjama, dont l’on se sert uniquement la nuit, une fois douchée et lorsqu’on n’est pas physiquement actif ?

Transpire-t-on même la nuit ?

Malgré les idées reçues, ce n’est pas parce que vous n’êtes pas en activité, que vous ne transpirez pas. Durant la nuit, même blotti dans vos draps au fond de votre lit, il arrive que vous transpiriez, même sans vous en rendre forcément compte. D’autant que la transpiration sécrétée la nuit peut causer une macération plus ou moins importante sous le pyjama et provoquer de mauvaises odeurs. Selon la dermatologue Catherine Laverdet interrogée par Le Figaro, "un pyjama sale est une réserve de peaux mortes, d'acariens ou de poussières, qui peuvent entraîner des problèmes respiratoires ou des allergies".

Et si vous dormez sans sous-vêtements, les bactéries déposées sur votre pyjama peuvent être plus importantes. "Les bactéries présentes peuvent être des staphylocoques dorés au niveau de la peau, ou des germes de la flore périnéale qui seraient sur le pyjama de personnes qui dorment sans sous-vêtements", note, chez nos confrères, le docteur Pierre Parneix, médecin hygiéniste. Conséquences : ces germes peuvent être à l'origine d'infections urinaires, notamment chez la femme.

Au moins deux pyjamas par semaine

Mais la fréquence de lavage de votre pyjama dépend surtout de quand vous prenez votre douche. En effet, en vous douchant le soir, vous êtes techniquement plus propre au moment du coucher, que si vous la prenez le matin. D’autant que, en moyenne, nous passons sept à huit heures dans son pyjama tous les soirs. De fait, vous pouvez alors espacer votre changement de pyjama plus facilement que si vous vous douchez le matin, après avoir accumulé la transpiration d’une journée et d’une nuit entière.

Pour toutes ces raisons, médecins et dermatologues recommandent de changer son pyjama toutes les "deux à trois nuits", voire tous les soirs si vous vous douchez le matin. Particulièrement si vous tombez malade ! En effet, nous transpirons davantage lorsque l’on a de la fièvre. Aussi, si vous toussez, des gouttelettes peuvent se déposer sur votre vêtement et être ainsi contaminé si vous le portez trop longtemps à la maison.