À quoi servent les Oméga-3 et Oméga-6 ?

Les Oméga-3 et les Oméga-6 sont des acides gras essentiels. L’organisme n’est pas capable de les fabriquer lui-même, il est alors important de les trouver dans l’alimentation. Les Oméga-3 sont nécessaires pour le bon développement et le fonctionnement de la rétine, du cerveau et du système nerveux. Les Oméga-6 quant à eux permettent de protéger le système cardiovasculaire et stimulent les défenses immunitaires.