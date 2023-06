Abus de produits diurétiques avant l’été : quels sont les risques ?

Les boissons ou aliments ont bien un effet diurétique dû à leur richesse en eau et à la présence de certaines molécules qui augmentent la filtration des reins. Leur consommation permet de se décharger d’un excès d’eau tout en éliminant certaines toxines accumulées d’une mauvaise alimentation. Des alliés détox qui permettent de consommer plus de fruits et légumes et d’apporter des vitamines et minéraux essentiels au fonctionnement de l’organisme. On les décrit souvent comme des “alliés minceur” car ils aident à perdre l’eau en excès, mais ne sont pas un remède miracle. Pour perdre du poids de manière durable, il est nécessaire de miser sur une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. De plus, en excès, ces produits diurétiques peuvent être mauvais pour l’organisme.