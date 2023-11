Accès aux antibiotiques : le gouvernement demande à la filière une meilleure répartition pour éviter les ruptures de stocks

Jusqu'à présent, il a été compliqué de discerner les causes et les responsabilités dans les difficultés d'approvisionnement des médicaments, en raison de différents sons de cloche sur les points de blocage et même les chiffres des pénuries. Désormais, dans cette charte, "sous l'égide de la présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et de la directrice générale de l'Agence nationale de la sécurité du médicament", les acteurs de la filière devront s'entendre "sur les outils d'information qu'ils partagent pour prévenir les ruptures" et "pour qu'il n'y ait pas de constitution sauvage de stocks de précaution", qui désorganise la chaîne d'approvisionnement, a indiqué une source de l'entourage du ministre.

En amont de la réunion, le président de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France, Philippe Besset, avait indiqué que "60% des officines n'ont pas ou quasiment pas d'amoxicilline, 20% ont sept jours de stocks, ce que l'on considère comme un stock raisonnable et 20% des officines ont plus d'un mois de stocks ce qui était notre manière de travailler avant les périodes de pénuries" qui se sont accélérées ces dernières années.