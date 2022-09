Accès aux soins : y a-t-il vraiment 6 millions de personnes sans médecin traitant en France ?

Pour les patients, cette situation est délicate, estime Jérôme Marty : "Les médecins sont tellement sous la pression qu'ils ne peuvent pas répondre en temps et en heure pour donner le certificat au moment où il le faudrait". Or, les employeurs demandent généralement à leurs salariés de fournir un justificatif d'arrêt de travail dans des délais réduits.

Que sait-on du chiffre avancé par le généraliste ? Si l'on voit différentes données circuler, les plus récentes ont été fournies en décembre dernier par la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des soins à la Caisse nationale d’Assurance maladie (Cnam). À l'occasion d'un colloque, Marguerite Cazeneuve a souligné qu'au 30 juin 2021, "11 % des patients de 17 ans et plus n'avaient pas de médecin traitant, soit exactement 5.959.000 patients". Elle a, au passage, souligné une dégradation de la situation en l'espace de quelques années, puisque 9,6% des patients de 17 ans et plus étaient concernés en 2017.