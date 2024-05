Accros au café ? Voici quelques alternatives pour réduire votre consommation

Consommé en excès, le café peut être nocif pour la santé. Comme le café, le thé et le maté ont des propriétés énergisantes. Le jus de citron et la chicorée boostent l’organisme et contribuent à son bien-être.

Adulé pour ses propriétés énergisantes, son goût ou son odeur, le café est l’une des boissons incontournables. Mais la caféine peut être néfaste pour l’organisme lorsqu’elle est consommée à trop forte dose. Quelles sont alors les alternatives possibles pour en boire moins ? Voici quelques pistes.

Pourquoi trouver des alternatives au café ?

S’il dispose de propriétés stimulantes indéniables, le café n’est pas sans produire certains effets indésirables. Consommé en trop grande quantité, il peut en effet avoir des conséquences néfastes pour la santé. Les risques sont alors l'augmentation de la pression artérielle, l’apparition d’une forme d’anxiété, une irritabilité, ou encore des difficultés d’endormissement.

Pour limiter les effets indésirables liés à la consommation de café, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) recommande de ne pas dépasser les 400 milligrammes par jour, soit l’équivalent de trois tasses. Mais, "environ 30 % de la population adulte est en dépassement pour le seuil retenu comme générateur d’anxiété", indique l’agence. C’est pourquoi il est intéressant de trouver des alternatives à cette boisson chaude, de manière à éviter les éventuelles complications liées à sa consommation.

Le thé

Le thé, bien souvent l’allié de ceux qui n’aiment pas le café, est une alternative intéressante à cette boisson. Et pour cause, même si ses effets énergisants sont moins importants que ceux du café, il contient tout de même de la théine, qui booste l’organisme. Le thé noir, en particulier, en est riche et peut servir de substitut au café du matin. Le matcha, une poudre de thé vert, produit lui aussi un effet stimulant sur le système cognitif, tout en contribuant à la diminution du stress. De quoi favoriser une bonne santé cardio-métabolique. Au-delà de son aspect énergisant, le thé est riche en antioxydants, utiles au maintien d’une bonne santé globale de l’organisme.

La chicorée

Considérée parfois comme étant le substitut naturel du café, la chicorée est issue d’une plante herbacée et ne contient pas de caféine. Elle s’avère tout de même être une bonne alliée du matin, puisqu’elle dispose de nombreux bienfaits. Elle est notamment riche en fibres et contribue ainsi au maintien de l’équilibre intestinal. Son caractère antidiabétique, antioxydant, vermifuge et prébiotique, favorise également une bonne digestion et diminue le risque de maladies gastro-intestinales. En buvant de la chicorée le matin, l’organisme est mis dans de bonnes dispositions pour la journée à venir. Un cercle vertueux puisque, plus votre corps est en forme, plus vous aurez l’envie et la force d’entreprendre des choses.

Le jus de citron

Riche en antioxydants, le citron est également une importante source de vitamine C. Boire un jus de citron le matin fait ainsi l’effet d’un "activateur", puisque "la vitamine C met en éveil les systèmes respiratoire, cardiovasculaire et rénal", explique le diététicien-nutritionniste Nicolas Aubineau, à Santé Magazine. Le jus de citron, dilué avec de l’eau plate ou pétillante, va stimuler l’organisme au réveil et donc remplacer, sans problème, le café.

Le maté

Boisson traditionnelle d’Amérique du Sud, le maté est réputé pour ses vertus énergisantes. Et pour cause, il contient de la caféine, néanmoins à plus faible dose que le café. Ce stimulant naturel combat la fatigue et améliore les performances cognitives. Il dispose aussi de propriétés diurétiques et antioxydantes. Le maté peut se consommer après avoir été infusé dans de l’eau chaude, mais il révèle aussi ses bienfaits lorsqu’il est bu froid, voire glacé. Libre à chacun de trouver la formule qui convient à ses besoins.