Acouphènes : une nouvelle cause identifiée, vers un espoir de traitement ?

10 à 15% de la population souffrent d'acouphènes, ces sifflements ou bourdonnements entendus et pourtant sans lien avec un bruit extérieur. Une étude de la revue "Nature" identifie une nouvelle cause : la suractivité cérébrale. Cette découverte ouvre la voie à une possibilité de traitement, une première.

Ils peuvent être entendus dans une oreille ou les deux, comme des sifflements ou des grésillements... S'il en existe plusieurs types, les acouphènes sont presque toujours synonymes de gêne dans la vie quotidienne. La raison de leur survenue est encore floue mais les traumatismes auditifs, comme écouter de la musique trop fort, sont souvent mis en cause. Une étude de l'hôpital Massachussetts Eye and Ear, publiée dans la revue Nature, identifie cependant une nouvelle cause.

Première conclusion : les acouphènes ne sont pas toujours liés à une baisse de l'audition. L'Inserm considère que "80 % environ des acouphènes sont liés à une perte auditive". Qu'en est-il des 20% restants ? Cette nouvelle étude met en évidence la dégradation du nerf cochléaire, un organe en forme d'escargot dans l'oreille interne, alors que les cellules sensorielles sont intactes.

Les personnes concernées ont "une perte auditive cachée", selon le Pr Stéphane Maison, l'un des auteurs de l'étude, interrogé par Sciences et Avenir : elles entendent bien mais ne comprennent pas ce qu'on leur dit car l'intelligibilité d'un son ne dépend pas toujours de son volume.

Un traitement pour régénérer le nerf ?

Les chercheurs américains ont ensuite étudié comment le corps s'adaptait à cette dégradation du nerf et ils ont observé une hyperactivité du cerveau. En exposant les patients à des sons de clics, ils ont remarqué qu'ils réagissaient plus fortement que les autres. Pour combler cette "perte auditive cachée", le cerveau crée des bruits fantômes : ce sont les acouphènes.

Avec cette découverte, un nouveau traitement pourrait être imaginé. Les médecins ont réussi, sur des souris, à régénérer les fibres détériorées en leur donnant des médicaments. L'espoir existe donc aussi pour la médecine humaine, même s'il est encore assez lointain. Actuellement, aucun traitement curatif n'existe. Seules des solutions pour atténuer ces acouphènes sont proposées aux patients, comme des générateurs de bruits blancs.