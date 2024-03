Quel sport choisir en fonction de ses objectifs ?

Qu'est-ce qui nous pousse à choisir un sport ? Perdre du poids, gagner en souplesse ou se défouler... Nous avons tous des objectifs différents. Voici quelques conseils pour savoir quels sports pratiquer en fonction de quels objectifs.

Perdre du poids, se tonifier, gagner en souplesse, se défouler ou au contraire, se détendre... Il est important d'opter pour une activité adaptée à ses objectifs, et chaque sport a ses spécificités.

La perte de poids figure toujours parmi les raisons principales qui poussent les personnes à choisir un sport. "Pour maigrir, le mieux va être de se mettre au sport de façon régulière et de réaliser d'autres efforts à côté, comme le rééquilibrage alimentaire", assure Arsène Djomo Nankap, coach sportif. Il faut faire en sorte d'abaisser votre apport calorique, tout en faisant grimper votre dépense énergétique via vos activités. Afin de brûler les graisses de manière efficace, les activités qui sollicitent votre rythme cardiaque seront à privilégier : course à pied ou en fractionné, aviron, vélo classique et elliptique, boxe, corde à sauter, natation, marche inclinée... Il est aussi intéressant de "coupler le cardio avec la musculation, notamment les muscles inférieurs", précise le coach sportif. Et de modifier "son mode de vie pour générer plus de dépenses énergétiques au quotidien : prendre les escaliers, rentrer à pied ou à vélo... être le plus mobile possible", conseille Stéphanie Barsotti, coach sportive, psychologue du sport et préparatrice mentale.

Pour se raffermir et se tonifier, il vous faut une activité dynamique qui sollicite l'ensemble du corps. Rameur, natation, squash, aquabike, step, roller, rugby, escalade, gainage et musculation sur l'ensemble du corps. Comme le rappelle Stéphanie Barsotti, "ce n'est pas seulement le sport en lui-même qui compte, mais la manière de le pratiquer. Par exemple, la course à pied peut aussi être exploitée dans l'objectif de se tonifier, mais cela passe par des exercices d'endurance et de longue distance."

Dans un objectif de prise de masse, la musculation s'impose avec des charges lourdes et de courtes répétitions. Selon le coach sportif, "il ne faut pas oublier le cardio, comme le sprint". "L'alimentation joue également un rôle avec un apport important de protéines et de glucides", ajoute Stéphanie Barsotti.

D'autres objectifs tout aussi motivants

Quand on pratique un sport, c’est aussi pour se défouler, se vider la tête et faire le plein d’endorphines. Optez alors pour les cours de body attack, de cardio boxe, de body jump ou de HIIT. Ici encore, la course à pied a toute sa place : elle est idéale pour s’aérer l’esprit. On pense aussi à des sports de raquette comme le badminton, le squash, le padel ou le tennis, ludiques et physiques. Si vous aimez danser, vous pouvez aussi choisir la zumba qui vous fera bouger sur des musiques entraînantes.

Pratiquer une activité physique, ce n’est pas seulement transpirer en abondance ou sauter dans tous les sens. Cela peut également être synonyme de détente ou de travail de la souplesse. Deux objectifs qui assurent l'équilibre et l'harmonie, mais aussi pour toutes les articulations du corps, qui sont parfois mises à très rude épreuve au quotidien. Essayez, par exemple, le stretching, le yoga, le Pilate, le body balance ou encore la méditation et le tai-chi. La randonnée, qui allie marche et découverte de votre environnement, est aussi une activité très complète. Les arts martiaux et l'escrime ciblent, quant à eux, davantage l'assouplissement du corps.

Quel sport choisir pour se divertir ? Si votre objectif est de faire du sport tout en vous amusant, alors portez plutôt votre choix sur des sports d'équipe qui amélioreront votre condition physique, tout cela dans la bonne humeur et la convivialité. Football, handball, rugby, basketball... Pensez également à des sports comme l'escalade, activité qui reste ludique et que l'on peut pratiquer en salle ou à l'extérieur. "La clé, c'est de choisir une activité que l'on aime", conclut Stéphanie Barsotti.