Respirateurs Philips défectueux : un problème connu dès 2016 ?

Depuis juin 2021, le groupe a engagé une campagne massive de rappel de plusieurs modèles défectueux de respirateurs utilisés notamment par des patients souffrant d'apnée du sommeil. Ces appareils, utilisés par environ 370.000 patients en France et quelque 1,5 million dans toute l'Europe, contiennent une mousse insonorisante. C'est celle-ci qui est en cause : le groupe a remarqué que des particules sortaient de certains appareils et pouvaient donc être inhalées ou ingérées par le patient. Cela peut provoquer des irritations, comme des maux de tête. Le groupe avait aussi évoqué en juin 2021 un risque "potentiel" de cancers à long terme.

Selon les documents transmis par ce collectif d’avocats français, américains, italiens et autrichiens, le groupe Philips et une partie de ses sous-traitants américains ont eu connaissance du problème lié cette fameuse mousse en polyuréthane bien avant de procéder au rappel des produits, et surtout sans en informer ni les utilisateurs ni les autorités sanitaires concernées. Des échanges de mails entre des représentants de Philips et l’un de ses sous-traitants évoquent ainsi des dégradations suspectes dès 2016. Ils montrent, en outre, que le groupe utilisait une mousse contenant un retardateur de flamme, et qu'elle n'était pas adaptée pour un usage médical.