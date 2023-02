Alcool : des bars et pubs bien plus nombreux en Bretagne qu'ailleurs en France ?

Parmi les nombreux clichés attachés aux régions françaises, on cite souvent ceux relatifs aux Bretons. Volontiers décrits comme festifs, on leur prête aussi une importante consommation d'alcool. Une "bonne descente" qu'une carte relayée sur les réseaux sociaux viendrait étayer de manière assez incontestable : consultée plus de 1,5 million de fois en l'espace de quelques jours, elle présente la répartition des bars à travers le territoire. Chaque point rouge correspondant à un débit de boissons, on découvre une Bretagne très colorée, nettement plus que les autres régions françaises. Attention toutefois aux conclusions hâtives à la lecture de ce document.