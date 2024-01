Alcool : dans quelles régions boit-on le plus au quotidien ?

Le dernier baromètre de Santé publique France sur la consommation quotidienne d’alcool révèle "des disparités régionales". C'est en Occitanie que l'on trouve la part de consommateurs d’alcool quotidiens la plus élevée.

"La consommation d’alcool reste très élevée en France". Tel est le principal enseignement du dernier baromètre de Santé Publique France publié ce 23 janvier qui souligne toutefois que celle-ci diminue d'année en année en dépit de disparités régionales. L'Île-de-France figure ainsi parmi les régions où l'on boit le moins au quotidien d'après cette étude qui porte sur 2021, le dernier constat du genre portant sur 2017. Il en est de même dans les départements et régions d'Outre-Mer où la consommation quotidienne se fait la plus rare.

Toujours selon ce panorama complet de la consommation d'alcool en France, voici comment se classent, à l'inverse, les cinq plus mauvais élèves.

Un pourcentage plus élevé chez les hommes

C'est en Occitanie que l'on retrouve la proportion de consommateurs quotidiens d'alcool la plus élevée parmi les 18-75 ans, avec un taux de 11%, selon les données de Santé publique France. À noter que, suivant la tendance nationale, bien qu'encore élevé, ce chiffre est en basse par rapport au dernier baromètre.

Suivent la Nouvelle-Aquitaine avec 10,2% de concernés, soit plus d’une personne sur dix dans cette région qui compte un peu plus de 6 millions d’habitants, puis les Pays-de-la-Loire (9,7%), la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (9,1 %) et le Centre-Val-de-Loire (8,4%) où comme dans l'ensemble des régions françaises, ce pourcentage est plus élevé chez les hommes (12,6 %).

A titre de repère, la consommation d'alcool est responsable d’environ 41.000 décès par an et fait partie des premiers facteurs de risque de décès prématuré, rappelle l'agence sanitaire.