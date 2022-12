Alcool, tabac, cannabis : la consommation en baisse chez les ados français depuis le Covid

La tendance était à la baisse, elle s'est confirmée et même accentuée avec la pandémie. La consommation de tabac, d’alcool et de cannabis chez les adolescents français a diminué ces dix dernières années et en particulier depuis 2020, date de l'arrivée en France du Covid-19. Voilà la conclusion d'une étude collaborative dirigée par l'OMS Europe*, publiée vendredi 16 décembre, dans laquelle les chercheurs ont interrogé près de 2000 élèves français de 3e, au premier trimestre 2021.

Résultat : près de deux collégiens interrogés sur trois (64,1%) avaient déjà consommé de l'alcool en 2021, près de trois sur dix (29,1%) des cigarettes et près d'un sur dix (9,1%) du cannabis. En 2010, ces chiffres étaient respectivement de 83,2%, de 51,8% et de 23,9%. "Ces résultats montrent que la pandémie a accéléré la tendance à la baisse de la consommation d’alcool, de tabac et de cannabis chez les jeunes Français", analyse Hans Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe, dans un communiqué. Des chiffres qui témoignent en outre de "politiques et de stratégies publiques réussies, notamment la lutte contre la banalisation du tabagisme", note l'une des autrices de l'enquête, Emmanuelle Godeau, dans ce même communiqué.